Самарский врач Хлопова: «Правильное питание для детей — это не диета»

Врач-гастроэнтеролог Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой Эльвира Хлопова рассказала о важности сбалансированного питания для здоровья и иммунитета детей. Правильное питание — это не диета, а продуманное ежедневное меню.
«Сбалансированное питание способствует поддержанию здоровья и иммунитета ребенка», — рассказала медик.
По словам специалиста, рацион ребенка обязательно должны входить овощи, фрукты, злаки, молочные продукты и белок. Чтобы соблюсти принципы здорового питания, можно воспользоваться простым методом — разделить тарелку на три части. Половина тарелки должна быть занята овощами и зеленью,
Врач отмечает, что не нужно тщательно считать калории или взвешивать еду, достаточно ориентироваться на размер порций. Гарнир должен быть размером с кулак, белок — размер ладони без пальцев, а овощи — не более двух ладоней. Для детей, которые занимаются спортом, следует добавлять в рацион блюда с высокой питательной ценностью.