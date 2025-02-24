Самарский врач Хлопова: «Правильное питание для детей — это не диета»

Врач отмечает, что не нужно тщательно считать калории или взвешивать еду, достаточно ориентироваться на размер порций. Гарнир должен быть размером с кулак, белок — размер ладони без пальцев, а овощи — не более двух ладоней. Для детей, которые занимаются спортом, следует добавлять в рацион блюда с высокой питательной ценностью.