Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарский врач Хлопова: «Правильное питание для детей — это не диета»

Гастроэнтеролог из Самары объяснила, как составить правильное меню для детей.

Источник: Комсомольская правда

Врач-гастроэнтеролог Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой Эльвира Хлопова рассказала о важности сбалансированного питания для здоровья и иммунитета детей. Правильное питание — это не диета, а продуманное ежедневное меню.

«Сбалансированное питание способствует поддержанию здоровья и иммунитета ребенка», — рассказала медик.

По словам специалиста, рацион ребенка обязательно должны входить овощи, фрукты, злаки, молочные продукты и белок. Чтобы соблюсти принципы здорового питания, можно воспользоваться простым методом — разделить тарелку на три части. Половина тарелки должна быть занята овощами и зеленью,

Врач отмечает, что не нужно тщательно считать калории или взвешивать еду, достаточно ориентироваться на размер порций. Гарнир должен быть размером с кулак, белок — размер ладони без пальцев, а овощи — не более двух ладоней. Для детей, которые занимаются спортом, следует добавлять в рацион блюда с высокой питательной ценностью.

здоровье