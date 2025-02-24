В Свердловской области за неделю стало на 102 многодетные семьи больше

В Свердловской области за неделю, с 17 по 23 февраля, на свет появились 634 ребенка. Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
— 318 мальчиков и 316 девочек, из них девять пар близнецов и одна тройня! — поделились в Минздраве Свердловской области.
452 свердловчанки стали мамами до 35 лет. Еще 172 женщины родили после 35 лет. Для одной из уралочек роды стали восьмыми по счету. Еще 102 малыша стали третьими у своих мам.
За прошлую неделю на свет появились 300 мальчиков и 319 девочек, из них четыре пары близнецов. 454 мамы родили в возрасте до 35 лет, еще 161 мама родила после 35 лет. Для пяти свердловчанок это стали восьмые по счету роды, а 106 новорожденных стали третьими детьми у своих мам.