В Свердловской области за неделю стало на 102 многодетные семьи больше

За прошлую неделю на свет появились 300 мальчиков и 319 девочек, из них четыре пары близнецов. 454 мамы родили в возрасте до 35 лет, еще 161 мама родила после 35 лет. Для пяти свердловчанок это стали восьмые по счету роды, а 106 новорожденных стали третьими детьми у своих мам.