Телеканал ОНТ объявил даты кастингов на конкурс «Мисс Беларусь — 2025»

Говорится, что рост девушек должен быть не менее 172 сантиметров, у них не должно быть детей, не должны состоять в браке. На ОНТ подчеркнули, что к участию в кастингах не допускаются обладательницы титула «Мисс Беларусь» и победительницы в номинациях в предыдущих конкурсах. Также не смогут принять участие те, кто имеет отношение к фото и видеоматериалам, носящим эротический или порнографический характер.