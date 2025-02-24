Телеканал ОНТ объявил даты кастингов на конкурс «Мисс Беларусь — 2025».
В эфире сообщили, что кастинги на конкурс начнутся уже с 22 марта в Бресте. В указанном городе кастинг пройдет в Брестской областной филармонии. В воскресенье, 23 марта, будущих участниц «Мисс Беларусь» будут выбирать в Гродно. Кастинг состоится в Гродненском государственныом колледже искусств.
В пятницу, 28 марта, кастинг пройдет в Гомеле (Гомельский областной общественно-культурный центр), а 29 — в Могилеве во Дворце культуры области. В воскресенье, 30 марта, будущих участниц конкурса красоты выберут в Витебске в Городском центре культуры «Витебск».
В эфире телеканала добавили, что 4 апреля кастинг пройдет в Борисове во Дворце культуры имени Горького, а 5 и 6 апреля — в Национальной школе красоты в Минске. Сказано, что кастинги будут проходить с 11.00 до 18.00. Уточняется, что в отборочных турах могут принимать участие белоруски в возрасте от 18 до 27 лет, которые имеют белорусское гражданство и постоянно проживают на территории страны.
Говорится, что рост девушек должен быть не менее 172 сантиметров, у них не должно быть детей, не должны состоять в браке. На ОНТ подчеркнули, что к участию в кастингах не допускаются обладательницы титула «Мисс Беларусь» и победительницы в номинациях в предыдущих конкурсах. Также не смогут принять участие те, кто имеет отношение к фото и видеоматериалам, носящим эротический или порнографический характер.
«Для участия в отборочном туре девушки должны иметь при себе резинку для волос, купальник, туфли на высоком каблуке и не использовать декоративную косметику», — сказано в сообщении.
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