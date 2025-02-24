Грант до 1 млн рублей может выиграть молодежь Иркутской области

Молодежь Приангарья приглашают к участию в первом сезоне конкурса «Росмолодежь. Гранты». Прием заявок стартует 14 февраля. Последний день, когда можно подать документы — 17 марта 2025 года. Победители могут получить грант в размере до 1 млн рублей, сообщают в правительстве региона.