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Грант до 1 млн рублей может выиграть молодежь Иркутской области

Конкурс проведет «Росмолодежь».

Источник: Комсомольская правда

Молодежь Приангарья приглашают к участию в первом сезоне конкурса «Росмолодежь. Гранты». Прием заявок стартует 14 февраля. Последний день, когда можно подать документы — 17 марта 2025 года. Победители могут получить грант в размере до 1 млн рублей, сообщают в правительстве региона.

Конкурс проводят среди молодых авторов социальных проектов — граждан России в возрасте от 14 до 35 лет (включительно). Для участия доступны 18 тематических категорий. В прошлом году от Иркутской области выиграли 26 проектов.

Напомним, смертельное ДТП произошло в минувшую субботу в районе села Трактовое Тулунского района — на трассе Р-255 «Сибирь».