Тренер лыжника Большунова оценил трассу в Казани

«Не сомневаюсь, что трасса в поселке Мирный будет на таком же уровне, как и на Кубке России месяцем ранее. Спортсмены по-разному готовились к чемпионату России: одни тренировались в Италии, другие — в Армении, а некоторые остались здесь. Кто и в какой форме, покажут сами соревнования. Когда приедет Большунов? Могу лишь сказать, что он точно приедет в Казань», — цитирует тренера «Бизнес Online».