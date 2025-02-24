Тренер лыжника Большунова оценил трассу в Казани

Главный тренер российской сборной и наставник троекратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Юрий Бородавко оценил состояние трассы в Казани. В Татарстане в скором времени состоится чемпионат страны по лыжным гонкам.
«Не сомневаюсь, что трасса в поселке Мирный будет на таком же уровне, как и на Кубке России месяцем ранее. Спортсмены по-разному готовились к чемпионату России: одни тренировались в Италии, другие — в Армении, а некоторые остались здесь. Кто и в какой форме, покажут сами соревнования. Когда приедет Большунов? Могу лишь сказать, что он точно приедет в Казань», — цитирует тренера «Бизнес Online».
Отметим, что чемпионат России в Казани пройдет с 1 по 9 марта в поселке Мирный. Подготовку к соревнованиям Большунов проводил в Италии, где выиграл коммерческую гонку Sudtirol Moonlight Classic.