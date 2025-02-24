Занавес и балерины. Как выглядит вблизи станция «Театральная»

Напомним, «Театральная» построена на участке «Спасская» — «Горный институт», который был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. Из-за долгой коллизии с выбором места для выхода с нее сейчас она не имеет наклонного хода с эскалатором. В качестве предполагаемого места для выхода рассматривают участок, где находится дом быта на Лермонтовском, а также еще один — в Театральном сквере, где стоит заправка Роснефти.