Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Занавес и балерины. Как выглядит вблизи станция «Театральная»

«Фонтанка» показывает станцию оранжевой линии метро, которая построена, но выйти на которую нельзя. В ночь на 24 февраля посмотреть на нее удалось фотокорреспонденту редакции.

7

Напомним, «Театральная» построена на участке «Спасская» — «Горный институт», который был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. Из-за долгой коллизии с выбором места для выхода с нее сейчас она не имеет наклонного хода с эскалатором. В качестве предполагаемого места для выхода рассматривают участок, где находится дом быта на Лермонтовском, а также еще один — в Театральном сквере, где стоит заправка Роснефти.

Проектировать выходы еще не начали. Займется этим созданная в начале 2025 года городская компания «Метропроект». Построить выход могут к 2030 году или — при ускорении работ — чуть раньше.

метро