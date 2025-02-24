В казанских термах «Пляж» опубликовали цены на отдых. Соответствующая информация появилась на сайте организации.
Комплекс находится на Оренбургском тракте и готовится к открытию. Цены зависят от дня посещения и времени. Также есть возможность приобрести абонемент.
Цены на билеты для взрослых в общую зону начинаются от 1 850 рублей. Дороже всего обойдется посещение в выходной день с тарифом безлимит — 2 950 рублей. Цены на детские билеты начинаются от 1 150 рублей и достигают 2 150 рублей.
Вход в зону Атмосфера обойдется в 650 рублей за три часа пребывания и 800 рублей — безлимит. Есть еще студенческий и пенсионный тариф — действуют только в будние дни (1 750 и 950 рублей соответственно). Абонемент обойдется казанцам от 23 500 рублей для взрослых и от 12 950 рублей для детей.
Напомним, в Казани на Оренбургском тракте планировали открыть термальный комплекс еще в 2024 году. Площадь курорта составляет 12 тысяч квадратных метров.