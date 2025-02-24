В казанских термах «Пляж» опубликовали цены на отдых

Вход в зону Атмосфера обойдется в 650 рублей за три часа пребывания и 800 рублей — безлимит. Есть еще студенческий и пенсионный тариф — действуют только в будние дни (1 750 и 950 рублей соответственно). Абонемент обойдется казанцам от 23 500 рублей для взрослых и от 12 950 рублей для детей.