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Сносы теперь только через нотариуса

Vaib.uz (Узбекистан. 24 февраля). Президент Узбекистана подписал новый указ, который существенно усилит защиту прав владельцев жилья при проведении реновации многоквартирных домов.

Источник: Vaib.Uz

Согласно документу, с 1 марта 2025 года реновация домов может начаться только после того, как все собственники квартир подпишут нотариально заверенное соглашение о своем согласии на проект.

Ранее недобросовестные застройщики часто пользовались сомнительными схемами: подписи жильцов собирались формально, а иногда и вовсе подделывались. Нередки были случаи, когда вместо собственников подписи ставили арендаторы, что приводило к незаконным сносам и многочисленным конфликтам.

Кроме того, с 1 марта 2025 года владельцам квартир при реновации по их желанию будет предоставляться один из следующих видов компенсации:

Предоставление квартиры в новом доме, построенном в рамках программы реновации, площадью не менее прежней, с полным покрытием расходов, связанных с переездом и временным проживанием на период строительства;

Полное возмещение рыночной стоимости жилых и нежилых помещений, которые подлежат сносу;

Иная компенсация по договорённости с инициатором реновации.

закон
Шавкат Мирзиеев
недвижимость