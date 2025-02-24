Сносы теперь только через нотариуса

Согласно документу, с 1 марта 2025 года реновация домов может начаться только после того, как все собственники квартир подпишут нотариально заверенное соглашение о своем согласии на проект.
Ранее недобросовестные застройщики часто пользовались сомнительными схемами: подписи жильцов собирались формально, а иногда и вовсе подделывались. Нередки были случаи, когда вместо собственников подписи ставили арендаторы, что приводило к незаконным сносам и многочисленным конфликтам.
Кроме того, с 1 марта 2025 года владельцам квартир при реновации по их желанию будет предоставляться один из следующих видов компенсации:
Предоставление квартиры в новом доме, построенном в рамках программы реновации, площадью не менее прежней, с полным покрытием расходов, связанных с переездом и временным проживанием на период строительства;
Полное возмещение рыночной стоимости жилых и нежилых помещений, которые подлежат сносу;
Иная компенсация по договорённости с инициатором реновации.