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МЧС Беларуси сказало, может ли спецтехника повреждать припаркованные авто

МЧС пояснило, что будет, если спасатели не смогут проехать во дворе из-за припаркованных авто.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Беларуси сказало, может ли спецтехника повреждать припаркованные авто. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ведомство поступил вопрос от подписчика, который спрашивал, правда ли, что спасатели имеют право повредить автомобили, если не смогут проехать к месту по причине неправильно припаркованных авто.

В пресс-службе отметили, что те, кто нарушают правила парковки во дворах, должны помнить — подобное может привести к трагическим последствиям, если МЧС вовремя не смогут добраться к тем, кто нуждается в помощи.

«У спасателей нет законного права повреждать автомобили при попытке проезда к месту вызова», — сказано в сообщении.

В том случае, если в момент проезда по двору техника спасателей повредит неправильно припаркованный автомобиль, то в озвученном случае будет проведено расследование для определения виновного и оценки ущерба. МЧС советует отгонять автомобили, которые находятся в зоне ЧС и могут мешать проезду техники.

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