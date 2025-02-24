МЧС Беларуси сказало, может ли спецтехника повреждать припаркованные авто. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В ведомство поступил вопрос от подписчика, который спрашивал, правда ли, что спасатели имеют право повредить автомобили, если не смогут проехать к месту по причине неправильно припаркованных авто.
В пресс-службе отметили, что те, кто нарушают правила парковки во дворах, должны помнить — подобное может привести к трагическим последствиям, если МЧС вовремя не смогут добраться к тем, кто нуждается в помощи.
«У спасателей нет законного права повреждать автомобили при попытке проезда к месту вызова», — сказано в сообщении.
В том случае, если в момент проезда по двору техника спасателей повредит неправильно припаркованный автомобиль, то в озвученном случае будет проведено расследование для определения виновного и оценки ущерба. МЧС советует отгонять автомобили, которые находятся в зоне ЧС и могут мешать проезду техники.
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