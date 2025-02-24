МЧС Беларуси сказало, может ли спецтехника повреждать припаркованные авто

В том случае, если в момент проезда по двору техника спасателей повредит неправильно припаркованный автомобиль, то в озвученном случае будет проведено расследование для определения виновного и оценки ущерба. МЧС советует отгонять автомобили, которые находятся в зоне ЧС и могут мешать проезду техники.