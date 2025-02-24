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Прокуроры заставили омскую мэрию взять на баланс бесхозные канализации

Прокуратура через суд обязала администрацию завершить затянувшийся процесс по оформлению объектов в собственность.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура через суд заставила омскую мэрию взять на баланс бесхозные канализации на пяти улицах. Городская администрация не завершила процесс оформления сетей в муниципальную собственность, начатый более 10 лет назад, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

С 2012 года департамент имущественных отношений не мог завершить процесс по признанию бесхозными и оформлению в муниципальную собственность сетей канализации по адресам: ул. Волочаевская, д. 17 Г; ул. Арктическая, д. 47; ул. Краснознаменная, д. 4а (детского сада № 366); ул. 8-я Линия, д. 94, 96; ул. Нейбута, д. 98. Все пять объектов не были поставлены на кадастровый учет.

«Длительное бездействие должностных лиц не позволяло эффективно использовать данные коммуникации, следить за их состоянием и работоспособностью, что негативно сказывалось на качестве предоставляемых потребителям коммунальных услуг», — отметили в ведомстве.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал мэрию оформить бесхозные сети в муниципальную собственность. Городская администрация исполнила решение суда.

Ранее «КП Омск» сообщала, что прокуратура через суд обязала омскую мэрию расселить барак в Береговом. Жильцы дом должны были переехать в новое жилье почти пять лет назад.