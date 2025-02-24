Прокуроры заставили омскую мэрию взять на баланс бесхозные канализации

С 2012 года департамент имущественных отношений не мог завершить процесс по признанию бесхозными и оформлению в муниципальную собственность сетей канализации по адресам: ул. Волочаевская, д. 17 Г; ул. Арктическая, д. 47; ул. Краснознаменная, д. 4а (детского сада № 366); ул. 8-я Линия, д. 94, 96; ул. Нейбута, д. 98. Все пять объектов не были поставлены на кадастровый учет.