Госкомимущество: 35 000 домов находится в едином реестре пустующих домов

Он заметил, что увеличивается количество как выявленных, так и вовлеченных в хозяйственный оборот строений и земельных участков. Матусевич сказал, что более 5000 пустующих домов было вовлечено в хозяйственный оборот, из них — более 1400 продано и это является своеобразным рекордом.