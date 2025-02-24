Госкомимущество: 35 000 домов находится в едином реестре пустующих домов

Госкомимущество сообщил, что 35 000 домов находится в едином реестре пустующих домов. Подробности рассказал глава Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич. Информация размещена на официальном сайте ведомства.
Он заметил, что увеличивается количество как выявленных, так и вовлеченных в хозяйственный оборот строений и земельных участков. Матусевич сказал, что более 5000 пустующих домов было вовлечено в хозяйственный оборот, из них — более 1400 продано и это является своеобразным рекордом.
— Реестр, кроме того, постоянно пополнялся и сейчас насчитывает около 35 тыс. домов, что очень много, — заявил председатель Госкомимущества Беларуси.
Он обратил внимание на то, что все понимают, как работать с указанным механизмом. Кроме того, он напомнил, что на публичной кадастровой карте был создан слой домов, которые выставлены на продажу.
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