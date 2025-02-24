Социальные выплаты в Иркутской области планируется проиндексировать на 9,5%

Изменения коснутся нескольких десятков мер социальной поддержки. Среди прочего повысится размер областного материнского капитала, который даётся за рождение второго и третьего ребёнка в семье. С 1 апреля он будет составлять около 153,5 тысяч рублей.
Выплата малоимущим семьям в связи с рождением первого ребёнка поднимется до 34,4 тысяч рублей.
Вырастут юбилейные выплаты долгожителям Приангарья. Так, единовременная выплата гражданину, который достиг столетнего возраста, увеличится до 20,5 тысяч рублей.
К социальным выплатам относятся и различного рода компенсации. К примеру, максимальная компенсация малоимущим гражданам в связи с утратой жилого помещения составит примерно 149 тысяч рублей, а единовременная выплата участнику СВО на полное или частичное погашение ипотеки составит примерно 1,1 миллиона рублей.
Кроме этого, индексацию проведут в отношении пособия на ребёнка, соцвыплаты многодетным семьям, ветеранам труда Иркутской области и так далее.