Синоптик Колесов обещает «ту весеннюю погоду», которая похожа на март

«Антициклон медленно разрушается, но будет ещё возрождаться во второй половине недели. Так что атмосферное давление останется повышенным практически все дни недели», — объясняет Колесов в своем канале.
Правда, с запада приближается атмосферный фронт, но осадков он практически не несет. Их вероятность есть только во второй половине недели, и то они будут небольшими и не везде.
Облаков станет больше, и даже к 10 утра небо затянуло. Но солнце на этой неделе будет появляться и, как пишет Колесов, «создавать ту весеннюю погоду, которая должна уже быть похожей больше на мартовскую погоду».
В ночные часы в городе ждём небольшой минус — до 2−4 градусов ниже нуля, днем слабый плюс — до 2−3, может и 4 градусов.
«Солнце вчера уже показало, насколько оно сильное, нагрев Санкт-Петербург до +3 гр.», — отмечает синоптик.
Почти всю неделю ветер будет довольно слабый, 2−7 м/с, южного направления, что довольно комфортно. «Жалко, что большинство на работе в это время будет», — добавляет Александр Колесов.