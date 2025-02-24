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Синоптик Колесов обещает «ту весеннюю погоду», которая похожа на март

На этой неделе в нашем регионе сохранится отличная погода, обнадеживает 24 февраля главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 57% 757 мм рт. ст. +10°
Источник: Фонтанка.ру

«Антициклон медленно разрушается, но будет ещё возрождаться во второй половине недели. Так что атмосферное давление останется повышенным практически все дни недели», — объясняет Колесов в своем канале.

Правда, с запада приближается атмосферный фронт, но осадков он практически не несет. Их вероятность есть только во второй половине недели, и то они будут небольшими и не везде.

Облаков станет больше, и даже к 10 утра небо затянуло. Но солнце на этой неделе будет появляться и, как пишет Колесов, «создавать ту весеннюю погоду, которая должна уже быть похожей больше на мартовскую погоду».

В ночные часы в городе ждём небольшой минус — до 2−4 градусов ниже нуля, днем слабый плюс — до 2−3, может и 4 градусов.

«Солнце вчера уже показало, насколько оно сильное, нагрев Санкт-Петербург до +3 гр.», — отмечает синоптик.

Почти всю неделю ветер будет довольно слабый, 2−7 м/с, южного направления, что довольно комфортно. «Жалко, что большинство на работе в это время будет», — добавляет Александр Колесов.