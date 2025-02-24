В Ростовской области стало меньше свадеб и разводов

В Ростовской области отметили снижение числа свадеб и разводов. Уточненные данные за январь — декабрь 2024 года представили в Росстате.
За прошедший год на Дону зарегистрировали 24,9 тысячи новых семей, это оказалось на 3,5 тысячи или на 12,4% меньше, чем за такой же период годом ранее. В 2023 году поженились 28,4 тысячи пар.
Разводов за январь — декабрь 2024 года в Ростовской области было 18,5 тысячи против 19,7 тысячи в 2023 году. Разница составила 1,2 тысячи случаев, то есть показатель снизился на 6,2% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Добавим, Ростовская область по числу свадеб и разводов традиционно оказалась на втором месте в ЮФО после Краснодарского края. Там за прошедший год поженились 42,6 тысячи пар, развелись — 29,9 тысячи.
Напомним, донской регион, по данным Росстата, также оказался на втором месте в ЮФО по уровню смертности малышей в возрасте до 1 года.