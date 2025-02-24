300 тысяч рублей вместо участка могут получить бойцы СВО в Иркутской области

В Иркутской области утвердили порядок предоставления соцвыплаты взамен земельных участков для участников СВО. Ее могут получить Герои России и бойцы, награжденные орденами во время спецоперации. В случае гибели военнослужащего от увечья, 300 тысяч рублей выплатят его супруге, несовершеннолетним детям, либо родителям.
— Для предоставления социальной выплаты необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства, — отметил министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.
Напомним, в День защитника Отечества на Мемориале воинам-интернационалистам в Братске открыли две памятные доски. На них нанесли имена 44 героев — участников спецоперации. Мужчины до последних минут жизни были преданы воинскому долгу.