300 тысяч рублей вместо участка могут получить бойцы СВО в Иркутской области

В Иркутской области утвердили порядок предоставления соцвыплаты взамен земельных участков для участников СВО. Ее могут получить Герои России и бойцы, награжденные орденами во время спецоперации. В случае гибели военнослужащего от увечья, 300 тысяч рублей выплатят его супруге, несовершеннолетним детям, либо родителям.