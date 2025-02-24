В Волгоградской области началась неделя Масленичных гуляний

В каждом регионе масленичные обычаи немного отличаются, однако суть праздника не меняется — люди радуются приближению тепла и пробуждению природы. Для православных это еще и неделя перед Великом постом, поэтому 7 дней Масленицы еще называют Сырной седмицей и мясопустной неделей.