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В Волгоградской области началась неделя Масленичных гуляний

Неделя прощания с зимой в регионе может оказаться самой снежной за все 3 холодных месяца.

Даты Масленичных гуляний меняются в зависимости от празднования Пасхи.

В каждом регионе масленичные обычаи немного отличаются, однако суть праздника не меняется — люди радуются приближению тепла и пробуждению природы. Для православных это еще и неделя перед Великом постом, поэтому 7 дней Масленицы еще называют Сырной седмицей и мясопустной неделей.

В этом году печь блины будут с 24 февраля по 2 марта. Праздник заканчивается в Прощеное воскресенье. Согласно народным поверьям, каждый день этой недели связан с особыми традициями.

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