В сети объяснили резонанс вокруг скандала с картиной о битве на реке Калке

«Тут вопрос — с какой целью тот мусульманин пошел в церковь совершать намаз? Аляутдинов мог бы сказать — “Не ходите, братья и сестры, в церковь совершать намаз. Чем смущать исповедующих другую веру в их храме, лучше вообще не совершить в этот раз намаз, а потом его компенсировать. Лучше совершить намаз на лавочке под деревом, чем в чужом храме. А если вы почему-то попали в церковь и вам непременно нужно помолиться, не смущайте прихожан церкви — для верующего мусульманина это грех. Молитесь Господу в душе своими словами”, — сказала она.