В Уфе мужчины хотят на пенсию.

54% мужчин в Уфе не согласны выходить на пенсию на 5 лет позже женщин. Такими результатами опроса среди экономически активных жителей столицы поделился портал SuperJob.
Как отмечено в исследовании, каждый второй мужчина считает поздний выход на заслуженный отдых дискриминационным. При этом только 25% уфимок солидарны с такой позицией — они считают, что «мужчины умирают раньше женщин, их работа связана с большей физической нагрузкой и к 65 годам здоровья может не остаться».
«Каждая вторая женщина против того, чтобы считать дискриминацией более поздний выход мужчин на пенсию, акцентируя внимание на многозадачности роли женщины в семье: “Женщина слабее физически + работа, магазины, приготовить ужин, обед и завтрак на всю семью, выносить ребенка/детей, сделать уроки, стирка, уборка дома, оказание первой медицинской помощи семье, лечение и уход за детьми, “швея” и “бухгалтер” дома”. Мужчин, разделяющих эти убеждения, — 35%», — отмечено в сообщении.
Напомним, в республике сохраняется проблема более низкой ожидаемой продолжительности жизни мужчин (67,67 лет) по сравнению с женщинами (78,83 лет).