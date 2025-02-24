В Уфе мужчины хотят на пенсию.

Как отмечено в исследовании, каждый второй мужчина считает поздний выход на заслуженный отдых дискриминационным. При этом только 25% уфимок солидарны с такой позицией — они считают, что «мужчины умирают раньше женщин, их работа связана с большей физической нагрузкой и к 65 годам здоровья может не остаться».