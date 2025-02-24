Двух мигрантов выдворили за пределы России из Нижнего Новгорода. Они нарушили правила въезда в Российскую Федерацию или режима пребывания в стране. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Всего в ходе рейда по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства в Канавинском районе полицейские задержали 15 иностранных граждан.
Восьмерым иностранцам выписали штрафы за незаконную трудовую деятельность на территории России. Ещё на четырёх мигрантов составлен протокол за нарушение режима пребывания (проживания) в стране. Всем перечисленным мигрантам назначены административные штрафы в размере двух тысяч рублей каждому.
В отношении ещё одного из мигрантов составлен протокол из-за уклонения от прохождения иммиграционного контроля, а именно медицинского освидетельствования, идентификации личности. Дело направлено в суд для рассмотрения и вынесения решения.
Напомним, что с 5 февраля 2025 года новый режим депортации нелегальных мигрантов ввели по всей России, в том числе и в Нижегородской области.