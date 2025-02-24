Исторический максимум цен на бензин обновлен на АЗС Иркутска

Подорожание различных видов топлива произошло на всех автозаправочных сетях Иркутска. Речь идет о «Роснефти», «Крайс-Нефти», БРК и «Омни». Цены на бензин выросли на 30−60 копеек в зависимости от вида топлива. Ранее скачок цен на бензин уже наблюдался в начале февраля, пишет ИА IrkutskMedia.
Стоимость АИ-92 на АЗС «Крайс-Нефти» и «Роснефти» выросла с 55,98 рубля за литр до 56,28 рубля. Подорожание составило 30 копеек. За литр бензина на заправочных станциях «Омни» придется заплатить 56,7 рубля. В начале февраля литр стоил 56,18 рубля — цена изменилась на 52 копейки. На БРК бензин подорожал на 60 копеек — с 55,68 рубля в начале месяца до 56,28.
Также выросла цена за литр на АИ-95 на «Крайс-Нефти» и «Роснефти» — с 59,3 рубля до 59,6 рубля. Цена за литр АИ-95 на «Омни» подскочила на 50 копеек — с 59,5 рубля до 60 рублей. На БРК стоимость бензина увеличилась с 59 рублей за литр до 59,6 рубля. Бензин АИ-100 на заправках сетей «Роснефть» и «Крайс-нефть» отпускают по старой цене — 84,6 рубля за литр.
Существенно подорожало топливо АИ-100 на сетях «Омни» — его стоимость выросла до 85,1 рубля, то есть на 50 копеек. А вот на БРК бензин подешевел на рубль — с 84,6 рубля до 83,6 рубля. На станциях «Роснефти», «Крайс-Нефти» и БРК дизтопливо подорожало до 74,8 рубля за литр. На «Омни» сохранилась прежняя стоимость топлива — 77,75 рубля за литр.
Добавим, что в Иркутской области цены на автомобильное топливо — одни из самых высоких в Сибири. Каждый месяц Росстат фиксирует повышение стоимости бензина. Ранее корр. агентства подсчитал, насколько выросла цена на топливо за 6 месяцев.