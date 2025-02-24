Исторический максимум цен на бензин обновлен на АЗС Иркутска

Также выросла цена за литр на АИ-95 на «Крайс-Нефти» и «Роснефти» — с 59,3 рубля до 59,6 рубля. Цена за литр АИ-95 на «Омни» подскочила на 50 копеек — с 59,5 рубля до 60 рублей. На БРК стоимость бензина увеличилась с 59 рублей за литр до 59,6 рубля. Бензин АИ-100 на заправках сетей «Роснефть» и «Крайс-нефть» отпускают по старой цене — 84,6 рубля за литр.