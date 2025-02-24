Магнитогорские врачи прооперировали пациента с редким типом онкологии

У пациента была тяжелая одышка. Мужчину в больницу привезли его родственники. По их словам, в Сибае ему поставили диагноз «рак трахеи», но вот оказать помощь ни там, ни даже в Уфе ему не смогли. Тогда и семья решила попробовать обратиться к магнитогорским врачам.
Случай пациента оказался достаточно не простым, ведь само заболевание довольно редкое. «Рак трахеи достаточно редкое заболевание: из всех злокачественных новообразований органов дыхания рак трахеи занимает менее одного процента, а в общей линейке онкологических заболеваний — всего несколько сотых процента», — пояснил заведующий хирургическим торакальным отделением Городской больницы № 1 им. Г. И. Дробышева Павел Морозов.
Злокачественное образование выросло настолько, что почти ⅔ закрывала просвет дыхательных путей мужчины. Это сказалось на возможностях дыхания — у него была серьезная одышка.
Помощь пациенту оказывали, основываясь на консультациях с главным врачом Челябинского областного онкоцентра. Согласованное лечение предполагало наложение трахеостомы и бронхоскопию. Вмешательство позволило начать мужчине свободнее дышать, что облегчило его состояние.
Медики также ждали результаты гистологии. Исследование показало плоскоклеточный рак. После этого магнитогорские врачи приняли решение перевезти онкобольного в Челябинск, где он продолжит комбинированное лечение.