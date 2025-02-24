Магнитогорские врачи прооперировали пациента с редким типом онкологии

У пациента была тяжелая одышка. Мужчину в больницу привезли его родственники. По их словам, в Сибае ему поставили диагноз «рак трахеи», но вот оказать помощь ни там, ни даже в Уфе ему не смогли. Тогда и семья решила попробовать обратиться к магнитогорским врачам.