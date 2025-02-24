Инфляция в Приморье ставит новые рекорды: на что продолжают расти цены

«Во Владивостоке подорожал проезд в общественном транспорте, что ускорило годовой рост цен на услуги перевозчиков. Это связано с увеличением расходов на топливо, зарплаты сотрудников и запчасти. Кроме того, с 1 января в крае были проиндексированы взносы на капитальный ремонт, что привело к более заметному росту тарифов на коммунальные услуги в годовом выражении», — пояснил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.