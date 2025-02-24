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Инфляция в Приморье ставит новые рекорды: на что продолжают расти цены

ВЛАДИВОСТОК, 24 февраля, ФедералПресс. В январе 2025 года инфляция в Приморском крае ускорилась, достигнув 9,6% после 9,2% в декабре 2024 года. Основным фактором роста стал скачок цен на отдельные услуги, в то время как продукты питания и непродовольственные товары демонстрировали более сдержанную динамику.

Источник: Freepik

«Во Владивостоке подорожал проезд в общественном транспорте, что ускорило годовой рост цен на услуги перевозчиков. Это связано с увеличением расходов на топливо, зарплаты сотрудников и запчасти. Кроме того, с 1 января в крае были проиндексированы взносы на капитальный ремонт, что привело к более заметному росту тарифов на коммунальные услуги в годовом выражении», — пояснил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

При этом цены на продукты питания в январе росли медленнее, чем в предыдущем месяце. Огурцы, помидоры и виноград подешевели по сравнению с прошлым годом, а рост цен на морковь, яблоки и груши замедлился. Эксперты связывают это с укреплением рубля и увеличением объемов импортных поставок.

Непродовольственные товары также демонстрировали более умеренный рост цен. Снизился спрос на подержанные импортные автомобили, чему способствовало ужесточение условий автокредитования. В результате их стоимость в январе снизилась по сравнению с декабрем, а годовой темп роста цен замедлился. Медикаменты также подорожали менее значительно, чем годом ранее, благодаря увеличению объемов производства российских фармацевтических компаний и укреплению национальной валюты.

Годовая инфляция в Приморье оказалась ниже общероссийского уровня, который в январе составил 9,9%. По всей стране цены продолжают расти ускоренными темпами из-за дисбаланса между спросом и предложением. В этих условиях Банк России сохраняет высокие ключевые ставки, что, как ожидается, поможет замедлить инфляцию и вернуть ее к целевым 4% к 2026 году.

Напомним, в конце 2024 года инфляция в Приморье замедлилась и даже оказалась ниже общероссийской.

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