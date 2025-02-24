Резкое похолодание и снежная буря надвигаются на Казахстан

Согласно прогнозу, в ближайшие дни южный циклон будет определять погоду на большей части Казахстана. Пройдут осадки в виде дождя и снега, сутки
«Ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы на севере, северо-западе, в центре страны до 8−18 мороза, на юге, юго-востоке до 5−12 мороза, на востоке повышение до 15−20, на юге региона 5 мороза», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики представили прогноз погоды на весну в Казахстане. По их данным, предстоящий сезон ожидается выше нормы на 1−2 градуса, но с резкими перепадами температуры.