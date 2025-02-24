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Резкое похолодание и снежная буря надвигаются на Казахстан

Синоптики Казгидромета сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 25, 26 и 27 февраля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 57% 757 мм рт. ст. +10°
Источник: Tengrinews

Согласно прогнозу, в ближайшие дни южный циклон будет определять погоду на большей части Казахстана. Пройдут осадки в виде дождя и снега, сутки 25—26 февраля в южных, сутки 26-ночью 27 февраля в юго-восточных регионах пройдут сильные осадки (дождь, снег), в горных районах в виде снега. Осадки будут сопровождаться усилением ветра, низовыми метелями и гололедом. По Казахстану прогнозируется туманы.

«Ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы на севере, северо-западе, в центре страны до 8−18 мороза, на юге, юго-востоке до 5−12 мороза, на востоке повышение до 15−20, на юге региона 5 мороза», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики представили прогноз погоды на весну в Казахстане. По их данным, предстоящий сезон ожидается выше нормы на 1−2 градуса, но с резкими перепадами температуры.