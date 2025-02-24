Резкое похолодание и снежная буря надвигаются на Казахстан

Согласно прогнозу, в ближайшие дни южный циклон будет определять погоду на большей части Казахстана. Пройдут осадки в виде дождя и снега, сутки 25—26 февраля в южных, сутки 26-ночью 27 февраля в юго-восточных регионах пройдут сильные осадки (дождь, снег), в горных районах в виде снега. Осадки будут сопровождаться усилением ветра, низовыми метелями и гололедом. По Казахстану прогнозируется туманы.