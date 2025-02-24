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Омский ГАУ стал лидером по востребованности образовательного контента среди вузов России

Опубликован рейтинг Консорциума сетевых электронных библиотек ЭБС Лань (СЭБ) за 2024 год.

Источник: Комсомольская правда

Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина возглавил рейтинг вузов с самым востребованным контентом в 2024 году.

Более 78 тысяч прочтений получила электронная книга по ветеринарии «Инфекционные болезни мелких домашних животных», авторства Ирины Алексеевой, Веры Дорофеевой и Марины Марковой. Научный труд раскрывает новые методики в области диагностики, терапии и профилактики инфекционных болезней мелких домашних животных.

Также Омский ГАУ занял второе место в общем рейтинге активности чтения, уступив лишь Новосибирскому государственному аграрному университету всего 1 тысячу прочтений.

«Благодарим всех поддерживающих имидж самого читающего вуза: сотрудников библиотеки и отдела электронного, сотрудников методического отдела — за подготовку изданий преподавателей к публикации, референтов — за эффективное взаимодействие и, конечно же, всех активно читающих преподавателей и студентов! Поздравляю авторов!», — отметила ректор вуза Оксана Шумакова.

Аграрные вузы традиционно показывают высокие результаты в рейтинге активности чтения, открывая топ-100 самых читающих вузов России.

Ранее мы писали, что Омский ГАУ вошел в топ-10 вузов СФО по версии RAEX-2025.