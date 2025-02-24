Омский ГАУ стал лидером по востребованности образовательного контента среди вузов России

«Благодарим всех поддерживающих имидж самого читающего вуза: сотрудников библиотеки и отдела электронного, сотрудников методического отдела — за подготовку изданий преподавателей к публикации, референтов — за эффективное взаимодействие и, конечно же, всех активно читающих преподавателей и студентов! Поздравляю авторов!», — отметила ректор вуза Оксана Шумакова.