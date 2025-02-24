Автобус № 45 вновь вернется на воронежские улицы

«В обратном направлении автобус проследует по улице Беговой через Геологоразвелку, по Новгородской вернется на улицу 45-й Стрелковой Дивизии, в центре дойдет до улицы Фридриха Энгельса, повернет на нее и затем дойдет до конечной на пересечении Пушкинской и Средне-Московской», — уточнили в управлении.