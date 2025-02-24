Автобус № 45 вновь вернется на воронежские улицы

Со вторника, 25 февраля, в Воронеже будет возобновлена работа автобуса № 45. Маршрут общественного транспорта будет отличаться от предыдущего — теперь он будет сокращен. Об этом сообщили в управлении городского транспорта.
Автобус будет следовать от улицы Пушкинской до филиала стоматологической поликлиники № 6 по Плехановской, Московскому проспекту и 45-й Стрелковой Дивизии.
«В обратном направлении автобус проследует по улице Беговой через Геологоразвелку, по Новгородской вернется на улицу 45-й Стрелковой Дивизии, в центре дойдет до улицы Фридриха Энгельса, повернет на нее и затем дойдет до конечной на пересечении Пушкинской и Средне-Московской», — уточнили в управлении.
Работать на маршруте пока будет только один транспорт большого класса. Подробную схему движения автобуса опубликуют позже.