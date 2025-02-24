Во Владивостоке суд отказался смягчить приговор бизнесмену Армену Бабакохяну

Напомним, в прошлом году в Приморье было завершено расследование уголовного дела в отношении организатора убийств соучредителей ночного клуба «Наутилус» и компании New Wave Cinema во Владивостоке Олега Сединко и Евгения Киргинцева. 51-летний организатор двух убийств, совершенных в 2001 и 2002 годах во Владивостоке, обвинялся в организации убийства двух и более лиц из корыстных побуждений, по найму, а также даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий.