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Во Владивостоке суд отказался смягчить приговор бизнесмену Армену Бабакохяну

Позиция прокуратуры признана обоснованной.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке в понедельник, 24 февраля, состоялось апелляционное рассмотрение уголовного дела в отношении Армена Бабакохяна по жалобам стороны защиты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе.

Суд отклонил доводы о его непричастности, поддержав позицию прокурора, и оставил без изменений наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Приговор официально вступил в законную силу.

Во Владивостоке бизнесмен Армен Бабакохян получил 20 лет строгого режима.

Осужденный заказал убийства двух предпринимателей в 2000-х годах.

Напомним, в прошлом году в Приморье было завершено расследование уголовного дела в отношении организатора убийств соучредителей ночного клуба «Наутилус» и компании New Wave Cinema во Владивостоке Олега Сединко и Евгения Киргинцева. 51-летний организатор двух убийств, совершенных в 2001 и 2002 годах во Владивостоке, обвинялся в организации убийства двух и более лиц из корыстных побуждений, по найму, а также даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий.