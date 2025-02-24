Канализацию прорвало в стенах автовокзала в Приморье

По информации ведомства, причиной затопления автовокзала канализационными стоками стал затор в колодце, с которым не справилась обслуживающая компания ООО «Дельта». Несмотря на наличие проблемы, до приезда прокуратуры устранить её не удалось. По факту нарушения нормативного уровня предоставления коммунальной услуги в отношении должностного лица составлен административный протокол.