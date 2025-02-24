Канализацию прорвало в стенах автовокзала в Приморье

Прокуратура провела проверку по факту коммунальной аварии в районе автовокзала в Партизанске. Канализационные стоки затопили здание, полная ликвидация последствий поставлена на контроль в ведомстве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Ранее в ТГ-канале (18+) Amur Mash отметили, что из унитазов в Партизанске полилось ещё в воскресенье, 23 февраля. Пассажиры были вынуждены покупать билеты напрямую у водителей и ждать транспорт на улице.
По информации ведомства, причиной затопления автовокзала канализационными стоками стал затор в колодце, с которым не справилась обслуживающая компания ООО «Дельта». Несмотря на наличие проблемы, до приезда прокуратуры устранить её не удалось. По факту нарушения нормативного уровня предоставления коммунальной услуги в отношении должностного лица составлен административный протокол.
Ранее в ИА PrimaMedia сообщалось о том, что жители Владивостока два месяца рискуют своим здоровьем из-за сильной течи. Обледенение склона и проезжей части наблюдается на улице Русская, 57 м. Горожане были вынуждены обратиться за помощью к мэру.