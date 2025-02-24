В Хабаровске жители жалуются на заваленные снегом дороги

Однако 24 февраля местные жители в соцсетях сообщают, что уборки не было вовсе. Дороги покрыты снегом и наледью, а проехать по ним можно «разве что на танке». Один из автомобилистов записал видео, в котором показал состояние дорог и с иронией прокомментировал ситуацию: