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В Хабаровске жители жалуются на заваленные снегом дороги

Несмотря на предупреждения о расчистке дорог, техника либо не дошла до микрорайона, либо исчезла на полпути, оставив улицы в снегу.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске жители микрорайона Большая-Вяземская недоумевают: несмотря на предупреждение о расчистке дорог, ситуация с уборкой снега остаётся критической, сообщает hab.aif.ru.

Ещё до 16 февраля в районе появилось объявление, призывающее автовладельцев не парковать машины вдоль забора Пограничного института по улице Сигнальной. В документе указывалось, что с 9:00 до 14:00 будет работать снегоуборочная техника, а мешающие уборке автомобили обещали эвакуировать с привлечением ГИБДД.

Однако 24 февраля местные жители в соцсетях сообщают, что уборки не было вовсе. Дороги покрыты снегом и наледью, а проехать по ним можно «разве что на танке». Один из автомобилистов записал видео, в котором показал состояние дорог и с иронией прокомментировал ситуацию:

«Всё вроде хорошо. Но похоже, нас кто-то сглазил. Погрузчик дошёл только до ГСК… и исчез».

Жители требуют разъяснений от муниципальных служб и надеются, что ситуацию исправят в ближайшее время.