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Туман и гололедица: калининградских водителей просят быть аккуратнее на дорогах

На западе региона не исключены небольшие смешанные осадки.
Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 57% 757 мм рт. ст. +10°

Калининградских водителей и пешеходов попросили быть аккуратнее на дорогах — в понедельник, 24 февраля, ожидаются туман и гололедица. Об этом сообщает ГАИ региона.

«Утром на западе области (в том числе в Калининграде) не исключены небольшие смешанные осадки (дождь, морось, переохлаждённый (ледяной) дождь, вероятен туман, дымка. Большая вероятность образования на дорогах гололедицы», — говорится в сообщении.

При скользких дорогах водитель должен:

значительно снижать скорость машины; увеличивать дистанцию до впереди движущегося автомобиля; использовать более плавный стиль вождения.

При уменьшении видимости водителю следует снизить скорость. Пешеходы должны не забывать о световозращающих элементах на одежде — в противном случае автомобилисты могут их не заметить.

В последний понедельник зимы в Калининграде ожидается три вида дождя.