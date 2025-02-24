Туман и гололедица: калининградских водителей просят быть аккуратнее на дорогах

Калининградских водителей и пешеходов попросили быть аккуратнее на дорогах — в понедельник, 24 февраля, ожидаются туман и гололедица. Об этом сообщает ГАИ региона.
«Утром на западе области (в том числе в Калининграде) не исключены небольшие смешанные осадки (дождь, морось, переохлаждённый (ледяной) дождь, вероятен туман, дымка. Большая вероятность образования на дорогах гололедицы», — говорится в сообщении.
При скользких дорогах водитель должен:
значительно снижать скорость машины; увеличивать дистанцию до впереди движущегося автомобиля; использовать более плавный стиль вождения.
При уменьшении видимости водителю следует снизить скорость. Пешеходы должны не забывать о световозращающих элементах на одежде — в противном случае автомобилисты могут их не заметить.
В последний понедельник зимы в Калининграде ожидается три вида дождя.