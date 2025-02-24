Специалисты сказали, какой должна быть температура в маршрутках в мороз в Беларуси

В организации отметили, что конкретных норм, связанных с температурой в маршрутках и автобусах в период больших морозов, нет. Однако, согласно Правилам пассажирских перевозок при температуре воздуха ниже +5 градусов, водитель транспорта должен включать отопление в салоне.