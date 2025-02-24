Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалисты сказали, какой должна быть температура в маршрутках в мороз в Беларуси

Специалисты назвали температуру в маршрутках при сильных морозах в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты назвали температуру в маршрутках при сильных морозах в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Межрегиональной ассоциации перевозчиков.

В организации отметили, что конкретных норм, связанных с температурой в маршрутках и автобусах в период больших морозов, нет. Однако, согласно Правилам пассажирских перевозок при температуре воздуха ниже +5 градусов, водитель транспорта должен включать отопление в салоне.

В МАП обратили внимание на то, что некоторые перевозчики устанавливают внутренние требования, чтобы температура держалась на уровне не ниже +15 градусов.

«Это считается комфортным показателем для поездки», — сказано в сообщении.

Кстати, синоптики сказали о потеплении до +10 в Беларуси уже с 25 февраля.

Ранее мы собрали, что можно и нельзя делать на Масленицу, которую называют Сырной седмицей.

Тем временем «Минсктранс» сказал про новый автобусный маршрут с 1 марта 2025 года.