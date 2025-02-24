Специалисты сказали, какой должна быть температура в маршрутках в мороз в Беларуси

Специалисты назвали температуру в маршрутках при сильных морозах в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Межрегиональной ассоциации перевозчиков.
В организации отметили, что конкретных норм, связанных с температурой в маршрутках и автобусах в период больших морозов, нет. Однако, согласно Правилам пассажирских перевозок при температуре воздуха ниже +5 градусов, водитель транспорта должен включать отопление в салоне.
В МАП обратили внимание на то, что некоторые перевозчики устанавливают внутренние требования, чтобы температура держалась на уровне не ниже +15 градусов.
«Это считается комфортным показателем для поездки», — сказано в сообщении.
Кстати, синоптики сказали о потеплении до +10 в Беларуси уже с 25 февраля.
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Тем временем «Минсктранс» сказал про новый автобусный маршрут с 1 марта 2025 года.