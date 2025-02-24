Четверо жителей Волгоградской области заразились бруцеллезом от животных

У жителей Волгоградской области зарегистрировано четыре случая заболевания бруцеллезом в 2024 году. Как сообщили 24 февраля в региональном управлении Роспотребнадзора, это острое инфекционно-аллергическое заболевание не передается от человека к человеку. Чаще заразиться им можно от больных коров, овец, коз, свиней. Реже — от собак, верблюдов и северных оленей. В прошлом году бруцеллез выявили у жителей Иловлинского и Николаевского районов.
Симптомы бруцеллеза схожи с гриппом. Заболевание сопровождают лихорадка, ломота в теле, потеря веса и плохой аппетит, головная боль, слабость и ночная потливость. Большинство случаев заражения происходит во время контакта с инфицированным животным. После возможно возникновение множества осложнений.
Для профилактики бруцеллеза санврачи советуют прививать домашних животных, работать со скотом в перчатках и не покупать мясо и молочные продукты с рук.