Волонтёры окончили поиск 41-летнего жителя Прикамья спустя месяц с пропажи

Речь идет о жителе Чусового, который исчез в начале 2025 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что мужчина вышел из дома на улице Партизанской утром 16 января. С того момента прикамец перестал выходить на связь. 20 января поисковые отряды сообщили о поиске мужчины и опубликовали ориентировку с его приметами. Уточнялось, что с собой у пропавшего был ноутбук. Из особых примет выделяли усы и бороду. Мужчина нуждался в медицинской помощи.