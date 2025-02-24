Волонтёры окончили поиск 41-летнего жителя Прикамья спустя месяц с пропажи

Волонтеры остановили поиск 41-летнего жителя Пермского края спустя месяц с его пропажи, сообщает поисковый отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».
Речь идет о жителе Чусового, который исчез в начале 2025 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что мужчина вышел из дома на улице Партизанской утром 16 января. С того момента прикамец перестал выходить на связь. 20 января поисковые отряды сообщили о поиске мужчины и опубликовали ориентировку с его приметами. Уточнялось, что с собой у пропавшего был ноутбук. Из особых примет выделяли усы и бороду. Мужчина нуждался в медицинской помощи.
Спустя несколько недель с пропажи волонтеры сообщили, что поиски исчезнувшего жителя Чусового остановлены. Мужчина был найден.
«Найден! Жив!» — сообщил отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».
В организации не уточнили, где и при каких обстоятельствах был найден пропавший мужчина. Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных за помощь в поиске и призвали снять репосты с ориентировкой.