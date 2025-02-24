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Крупный белорусский город остался без света из-за сбоя на подстанции

Кобрин остался частично без света из-за сбоя на подстанции.

Источник: Комсомольская правда

Крупный белорусский город остался без света из-за сбоя на подстанции. Подробности рассказали в пресс-службе «Брестэнерго».

«Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Кобрине», — говорится в сообщении.

Сказано, что 24 февраля 2025 года примерно в 04.00 на подстанции ПС-110 «Кобрин-Западная» случился технологический сбой в работе оборудования. По причине указанного временные перебои со светом возникли в некоторых районах города.

В организации уточнили, что в результате оперативных переключений большая часть потребителей была запитана и электричество в домах восстановлено. Согласно данным на 08.00, остаются отключенными 36 трансформаторных подстанций, шесть высоковольтных линий ВЛ 10кВ. Также отключены одна котельная и один населенный пункт.

В «Брестэнерго» подчеркнули, что для работы котельной энергетики был подключен дизельный генератор, а еще пять в ближайшее время доставят в Кобрин для обеспечения работы оборудования на время восстановительных работ на подстанции.

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