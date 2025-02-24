Омский ГАУ отмечает 107-летие со дня основания

«В этот праздничный день хочу выразить благодарность всем преподавателям, сотрудникам и студентам за их труд и преданность делу. Вы — наша гордость и будущее! Давайте вместе продолжать накопленные традиции, стремясь к новым вершинам и достижениям. Мы продолжаем развивать новые направления, внедрять современные технологии и создавать условия для творческого роста наших студентов! С Днем рождения, Омский ГАУ! Дальнейших успехов, процветания и новых свершений на благо нашей страны!», — поздравила студентов и преподавательский состав ректор вуза Оксана Шумакова.