Омский ГАУ отмечает 107-летие со дня основания

Сегодня Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина празднует свой 107-й день рождения. Ведущий аграрный вуз Сибири был основан в 1918 году как Сибирский институт землеустройства и земледелия — первый высший аграрный вуз на сибирской земле.
4 ноября 1918 года начались занятия на ветеринарном факультете. На первый курс было принято 27 человек. В 1921 году учреждение было реорганизовано в Сибирскую коммунально-хозяйственную академию. Появились новые факультеты: агрономический, ветеринарный, лесов и вод, инженерный и рабочий (рабфак). В 1930 году образован Омский сельскохозяйственный институт на базе ранее существующих учебных заведений.
В 1994 году институт получил статус университета и стал называться Омским государственным аграрным университетом. В 2011 году вузу присвоено имя великого российского реформатора П. А. Столыпина.
За годы своего существования вуз прошел через множество изменений и преобразований, но неизменным осталось одно — стремление к качественному образованию и научным исследованиям.
«В этот праздничный день хочу выразить благодарность всем преподавателям, сотрудникам и студентам за их труд и преданность делу. Вы — наша гордость и будущее! Давайте вместе продолжать накопленные традиции, стремясь к новым вершинам и достижениям. Мы продолжаем развивать новые направления, внедрять современные технологии и создавать условия для творческого роста наших студентов! С Днем рождения, Омский ГАУ! Дальнейших успехов, процветания и новых свершений на благо нашей страны!», — поздравила студентов и преподавательский состав ректор вуза Оксана Шумакова.
На сегодняшний день Омский аграрный университет является крупнейшим центром подготовки специалистов для АПК региона, ведущим аграрным вузом страны.
Ранее мы писали, что Омский ГАУ стал лидером по востребованности образовательного контента среди вузов России.