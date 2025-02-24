Омичам дали полезные советы по снижению калорийности блинов

Министерство здравоохранения подготовило несколько рекомендаций для жителей региона, как безопасно и вкусно отпраздновать Масленицу, не нанося вреда здоровью и не набирая лишний вес. Как сообщает «Сибдепо», специалисты советуют не увлекаться большими порциями. Например, за один раз можно съесть два тонких блинчика или один блин с начинкой. Лучше делать это в первой половине дня, чтобы у организма было больше времени для переваривания пищи.
Что касается начинки, медики рекомендуют выбирать белковые продукты, такие как нежирное мясо, творог, рыба или икра. Они более полезны и менее калорийны, чем сладкие добавки. В то же время, блины с вареньем или сгущенным молоком могут привести к значительному увеличению калорийности блюда, поэтому от них лучше воздержаться или съедать их в ограниченных количествах.
Чтобы сделать блюдо более легким, можно использовать альтернативы обычной муке. Например, заменить муку высшего сорта на цельнозерновую, гречневую, рисовую или миндальную. Также стоит выбирать молоко с низким содержанием жира или заменять его на минеральную воду либо томатный сок. Эти небольшие изменения помогут сохранить традицию, но уменьшат нагрузку на организм.