Омичам дали полезные советы по снижению калорийности блинов

Министерство здравоохранения подготовило несколько рекомендаций для жителей региона, как безопасно и вкусно отпраздновать Масленицу, не нанося вреда здоровью и не набирая лишний вес. Как сообщает «Сибдепо», специалисты советуют не увлекаться большими порциями. Например, за один раз можно съесть два тонких блинчика или один блин с начинкой. Лучше делать это в первой половине дня, чтобы у организма было больше времени для переваривания пищи.