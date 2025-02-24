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Омские бизнесмены планируют открыть на Левом берегу теннисный комплекс

Также есть планы на постройку теннисного корта.

Источник: Аргументы и факты

Павел Оркиш на Сибирском форуме-практикуме рассказал о своих планах. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

По словам бизнесмена, он планирует открыть термальный комплекс на Левом берегу в Омске и теннисный центр. Отец Павла, знаменитый Сергей Оркиш, приобрел базу отдыха «Альпийская деревня» в Омской области, где будет развивать лыжный спорт.

Ранее мы сообщали, что Павел Оркиш подал жалобу в Восьмой арбитражный апелляционный суд, чтобы оспорить решение суда предыдущей инстанции о сносе построек, которые функционируют уже несколько лет.

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