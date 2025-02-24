В Самарской области выберут «Мужчину года»

В Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Год защитника Отечества, в Год многодетной семьи по инициативе РОО «Союз женщин Самарской области», Федерации профсоюзов Самарской области и поддержке правительства Самарской области в девятый раз проводится акция «Мужчина Самарской области 2024 года».