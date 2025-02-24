Воронежцам рассказали о дифференцированных тарифах на электричество

В Воронежской области сейчас действуют дифференцированные тарифы на потребление электричества. В Федеральной антимонопольной службе жителям региона рассказали о работе недавно введенной системы.
Так, новый механизм предполагает, что цена за электроэнергию зависит от объема потребляемого ресурса. При этой системе объемы делятся на три диапазона, для каждого из которых установлен свой тариф. При превышении потребителем границы одного из диапазонов стоимость за услугу в следующий раз меняется.
В ФАС отметили, что введение дифференцированных тарифов должно поспособствовать борьбе с недобросовестными потребителями, которые злоупотребляют льготными тарифами и используют большие объемы электроэнергии. В частности, такое происходит при «сером» майнинге криптовалюты.
«Теперь “серые” майнеры будут оплачивать электричество по справедливой цене, что снизит финансовую нагрузку на бюджетные учреждения и честных бизнесменов», — отметили в ведомстве.