Воронежцам рассказали о дифференцированных тарифах на электричество

Так, новый механизм предполагает, что цена за электроэнергию зависит от объема потребляемого ресурса. При этой системе объемы делятся на три диапазона, для каждого из которых установлен свой тариф. При превышении потребителем границы одного из диапазонов стоимость за услугу в следующий раз меняется.