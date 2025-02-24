Появился первый прогноз по паводку в Омской области

«По состоянию на конец января с начала зимы по данным РГП “Казгидромет” в бассейнах рек Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан) выпало на 15−41% осадков больше нормы. Почва повсеместно хорошо промерзла, что будет способствовать малым потерям воды на впитывание в почву в период прохождения половодья.