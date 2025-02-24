Появился первый прогноз по паводку в Омской области

По сообщению синоптиков, водохранилища на реках Ишим и Иртыш на территории Казахстана остаются заполненными на величину, превышающую прошлогоднее значение.
«По состоянию на конец января с начала зимы по данным РГП “Казгидромет” в бассейнах рек Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан) выпало на 15−41% осадков больше нормы. Почва повсеместно хорошо промерзла, что будет способствовать малым потерям воды на впитывание в почву в период прохождения половодья.
Данные обстоятельства могут способствовать осложнению гидрологической обстановки в период развития и прохождения весеннего половодья в конце марта — апреле 2025 года на территории России в бассейнах Ишима и Иртыша (Тюменская и Омская области)", — заявили в Гидрометцентре РФ.
Напомним, что ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в комментарии «СуперОмску» исключил раннюю весну в Омской области.