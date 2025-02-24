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Больше 1,2 млн мужчин живут в Новосибирской области

Интересную статистику собрали в честь Дня защитника Отечества.

Источник: Freepik

В Новосибирской области проживают 1 млн 275 тысяч мужчин. Интересную статистику собрали специалисты Федеральной службы государственной статистики по региону.

Так, мужское население региона составляет 45,7%. Из них в возрасте от 18 до 30 лет — 179,8 тысяч человек. Средний возраст 37,8 лет, старше 90 лет — 2,5 тысяч человек.

Большинство мужчин выбрали в качестве места проживания города (78,8%), остальные — сельскую местность.

Отмечается высокая смертность среди мужчин: в 2023 году ожидаемую продолжительность жизни оценивали в 66,2 года.

Данные актуальны на 1 января 2024 года.

демография