Мощная вспышка высшего балла случилась на Солнце — что ждать белорусам. Подробности опубликованы на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
Согласно данным, вспышка высшего балла Х2.0 произошла на Солнце в воскресенье, 23 февраля, примерно в 22.20. Ученые обращают внимание на то, что вспышка стала результатам быстрого роста активности Солнца, которое началось менее суток назад и продолжается и далее.
Вместе с тем специалистки подчеркнули, что пока признаков спада не наблюдается и вероятны новые крупные вспышки. Также ученые отметили, что 23 февраля высшего балла вспышка случилась впервые после 8 декабря 2024 года.
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