Мощная вспышка высшего балла случилась на Солнце — что ждать белорусам

Согласно данным, вспышка высшего балла Х2.0 произошла на Солнце в воскресенье, 23 февраля, примерно в 22.20. Ученые обращают внимание на то, что вспышка стала результатам быстрого роста активности Солнца, которое началось менее суток назад и продолжается и далее.