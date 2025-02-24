«По техническим причинам»: на 10 часов был задержан рейс из Ярославля в Петербург

Почти на 10 часов был задержан рейс из ярославского аэропорта Туношна в Петербург. По предварительной информации, самолет не смог вылететь вовремя из-за технических причин. Об этом 24 февраля сообщили в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.