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«По техническим причинам»: на 10 часов был задержан рейс из Ярославля в Петербург

Почти на 10 часов был задержан рейс из ярославского аэропорта Туношна в Петербург. По предварительной информации, самолет не смог вылететь вовремя из-за технических причин. Об этом 24 февраля сообщили в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В Северную столицу самолет с 20 пассажирами должен был вылететь вечером 23 февраля. Однако рейс 7R 250 авиакомпании «РусЛайн» задержали на 9 часов 50 минут. Судя по онлайн-табло Пулково, самолет вылетел в 7:33 24 февраля и приземлился в Петербурге через час.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре уточнили, что авиакомпания на время ожидания рейса разместила пассажиров в гостинице, предоставила им еду и напитки.

«С пассажирами работал заместитель Ярославского транспортного прокурора Максим Юрчук», — уточнили в ведомстве.

23 февраля 11 самолетов, летевших в Сочи, совершили посадку на запасных аэродромах. Среди них был рейс из Петербурга. К такой мере пришлось прибегнуть из-за непогоды.

Прокуратура