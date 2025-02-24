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В Минсельхозе рассказали, что будет с ценами на хлеб в Омске весной

Крупные производители хлеба уже уведомили ритейлеров о повышении цен.

Источник: Om1 Омск

В России с началом весны ожидается рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Ранее «Ведомости» сообщали, что крупные производители хлеба уведомили ритейлеров о повышении цен на 10−12% с 1 марта. Среди причин подорожания называются рост стоимости логистики, сырья и налоговой нагрузки.

Однако в Омской области цены на хлеб должны остаться на прежнем уровне. Об этом Om1 Омск сообщили в региональном Минсельхозе.

«На данный момент крупные региональные производители хлеба не обозначают намерения повысить цены на хлеб», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что региональные власти заключили соглашение с пятью ведущими хлебопекарнями и торговыми сетями. Согласно новым договоренностям, цены на популярные сорта хлеба не будут повышаться более чем на 10%.

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В Омске власти договорились с хлебопекарнями о сдерживании цен.