В Минсельхозе рассказали, что будет с ценами на хлеб в Омске весной

В России с началом весны ожидается рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Ранее «Ведомости» сообщали, что крупные производители хлеба уведомили ритейлеров о повышении цен на 10−12% с 1 марта. Среди причин подорожания называются рост стоимости логистики, сырья и налоговой нагрузки.