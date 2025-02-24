В Минсельхозе рассказали, что будет с ценами на хлеб в Омске весной

В России с началом весны ожидается рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Ранее «Ведомости» сообщали, что крупные производители хлеба уведомили ритейлеров о повышении цен на 10−12% с 1 марта. Среди причин подорожания называются рост стоимости логистики, сырья и налоговой нагрузки.
Однако в Омской области цены на хлеб должны остаться на прежнем уровне. Об этом Om1 Омск сообщили в региональном Минсельхозе.
«На данный момент крупные региональные производители хлеба не обозначают намерения повысить цены на хлеб», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что региональные власти заключили соглашение с пятью ведущими хлебопекарнями и торговыми сетями. Согласно новым договоренностям, цены на популярные сорта хлеба не будут повышаться более чем на 10%.
Главная новость по теме.
В Омске власти договорились с хлебопекарнями о сдерживании цен.