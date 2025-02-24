В Краснодаре 50 улиц временно остались без света

В Краснодаре около 50 улиц временно остались без света 24 февраля. Об этом сообщили в городской ЕДДС.
Отключения электроэнергии были запланированы. В ЕДДС уточнили, что света в домах краснодарцев не будет до 17:00.
Электроэнергии частично нет по улицам Ведомственной, Красных Партизан, Одесской, Комсомольской, Красной, Рылеева, Власова, Ялтинской, Амурской, Селезнева, Крупской, Почтовой, Старокорсунской, Сычевой, Куренной, Украинской, Седина и другим. Полный список адресов опубликован по ссылке.
Кроме того, 24 и 25 февраля отключения света запланированы в ЖК «Прогресс» и «Нова Вита». Дома будут обесточены с 9:00 до 17:00.