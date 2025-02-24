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В Краснодаре 50 улиц временно остались без света

Отключения света запланированы в Краснодаре до вечера 24 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре около 50 улиц временно остались без света 24 февраля. Об этом сообщили в городской ЕДДС.

Отключения электроэнергии были запланированы. В ЕДДС уточнили, что света в домах краснодарцев не будет до 17:00.

Электроэнергии частично нет по улицам Ведомственной, Красных Партизан, Одесской, Комсомольской, Красной, Рылеева, Власова, Ялтинской, Амурской, Селезнева, Крупской, Почтовой, Старокорсунской, Сычевой, Куренной, Украинской, Седина и другим. Полный список адресов опубликован по ссылке.

Кроме того, 24 и 25 февраля отключения света запланированы в ЖК «Прогресс» и «Нова Вита». Дома будут обесточены с 9:00 до 17:00.

ЖКХ