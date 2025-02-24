Когда начнёт работать новая штрафная система для водителей? Спойлер — ещё как минимум месяц точно придётся подождать

Эта новость вызвала массу вопросов и предположений в соцсетях. Пользователи уже начали публиковать свои версии того, сколько баллов будут начислять за каждое нарушение. Некоторые даже уверяли, что система уже вступила в действие.
Однако многие вопросы оставались без ответа. Например, как будут определять нарушителя, если автомобилем пользуются несколько человек?
Разъяснения по этому поводу дал начальник информационной службы Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента Кахрамон Худайберганов в интервью изданию «Новый Узбекистан».
По его словам, закон действительно был принят, но сама система штрафных баллов пока не действует. В течение месяца Кабинет Министров должен подготовить специальное постановление, которое будет регулировать порядок начисления и размер баллов за различные нарушения.
Таким образом, все сообщения о том, что якобы уже сейчас за нарушения правил начисляются баллы (например, по два балла или по половине балла), не соответствуют действительности.
На данный момент ведётся работа над проектом постановления, и только после его утверждения будет официально объявлено, как именно и с какого момента будет действовать система.
ГУВД рекомендует гражданам следить за информацией из официальных источников и не доверять недостоверным слухам, распространяемым в социальных сетях.