ГПК: с начала года в Беларусь без виз приехали 26 тысяч иностранцев

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Более 26 тысяч иностранцев посетили Беларусь с начала текущего года в рамках безвизового режима, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.
«С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 26232 иностранца из 38 стран, включенных в список безвиза», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что большинство из них приехали из соседних с Беларусью государств — Латвии, Литвы и Польши.
Всего с 15 апреля 2022-го, когда начал действовать безвиз для иностранных туристов, республику уже посетили 1,05 миллиона жителей Европы. Из них из Латвии прибыли 332 тысячи человек, из Литвы — почти 600 тысяч, из Польши — 106 тысяч.
В минувшем году безвизовый въезд в Беларусь для граждан 38 европейских государств был продлен до 31 декабря 2025-го.
Белорусский безвиз
Граждане всех государств, для которых действует безвиз, могут въезжать в Беларусь через любой автодорожный и железнодорожный международный пункт пропуска.
Пользоваться безвизом можно неограниченное число раз, но есть лимиты по времени пребывания. Для граждан Польши, Литвы, Латвии (в том числе латвийских «неграждан») срок временного пребывания не должен быть более 90 дней со даты въезда. Для граждан остальных 35 государств лимит продолжительности одной поездки — 30 суток со дня въезда.
В целом же количество дней пребывания в Беларуси по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году.