Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии из-за гриппа закрыли на карантин 4 школы и детский сад

В Башкирии из-за гриппа закрыли на карантин 4 школы и детский сад.

Источник: Башинформ

В Башкирии из-за гриппа закрыли на карантин 4 школы и 1 детский сад, а также частично приостановлена деятельность шестидесяти шести классов в тридцати трех школах и двадцати пяти групп в шестнадцати детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что за последнюю неделю в республике наблюдается увеличение заболеваемости респираторными инфекциями на 7%. Всего за прошедшую неделю в республике зарегистрировано свыше 28 тысяч случаев ОРИ, при этом половина из них приходится на детей в возрасте до 14 лет.

Доля вирусов гриппа среди прочих респираторных вирусов составляет — 64,5%. По-прежнему доминирует вирус гриппа А (H1N1).

образование