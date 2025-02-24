В Башкирии из-за гриппа закрыли на карантин 4 школы и детский сад.

В Башкирии из-за гриппа закрыли на карантин 4 школы и 1 детский сад, а также частично приостановлена деятельность шестидесяти шести классов в тридцати трех школах и двадцати пяти групп в шестнадцати детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что за последнюю неделю в республике наблюдается увеличение заболеваемости респираторными инфекциями на 7%. Всего за прошедшую неделю в республике зарегистрировано свыше 28 тысяч случаев ОРИ, при этом половина из них приходится на детей в возрасте до 14 лет.
Доля вирусов гриппа среди прочих респираторных вирусов составляет — 64,5%. По-прежнему доминирует вирус гриппа А (H1N1).