В Башкирии из-за гриппа закрыли на карантин 4 школы и детский сад.

В ведомстве уточнили, что за последнюю неделю в республике наблюдается увеличение заболеваемости респираторными инфекциями на 7%. Всего за прошедшую неделю в республике зарегистрировано свыше 28 тысяч случаев ОРИ, при этом половина из них приходится на детей в возрасте до 14 лет.