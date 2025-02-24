Русло реки Бира в районе села Лермонтовка расчищают по поручению Дмитрия Демешина

«Безопасность и комфорт жителей — приоритетная задача правительства края. Весеннее половодье — одна из многолетних проблем региона и, чтобы ее избежать, необходимо заранее готовиться к прохождению этого сложного периода, в том числе загодя обеспечив очистку водопропускных сооружений и подмостовых пространств. На прошлой неделе, во время рабочей поездки в Бикинский округ, я лично проинспектировал ход работ в Лермонтовке», — сообщил министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.