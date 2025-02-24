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Русло реки Бира в районе села Лермонтовка расчищают по поручению Дмитрия Демешина

На протяжении многих лет жители села Лермонтовка Бикинского муниципального округа страдали от водной стихии. По поручению главы региона Дмитрия Демешина специалисты проводят расчистку русла. Отметим, работы ускорились после того, как река была внесена в Атлас проблемных объектов Хабаровского края.

Подрядчику предстоит пройти более 3 км. Очистные мероприятия планируют завершить уже в этом году.

«Безопасность и комфорт жителей — приоритетная задача правительства края. Весеннее половодье — одна из многолетних проблем региона и, чтобы ее избежать, необходимо заранее готовиться к прохождению этого сложного периода, в том числе загодя обеспечив очистку водопропускных сооружений и подмостовых пространств. На прошлой неделе, во время рабочей поездки в Бикинский округ, я лично проинспектировал ход работ в Лермонтовке», — сообщил министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.

Отметим, в ближайшие три года в Хабаровске расчистят русла рек Красная Речка, Кия и Силинка, а в 2025 году продолжат работу на реке Полежаевка в Хабаровске.