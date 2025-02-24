Минчанка пожаловалась на бывшего соседки, который поет серенады и стучит в дверь. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
Минчанка Ангелина, проживающая на проспекте Независимости, рассказала, что ее соседка рассталась с мужчиной, который до сих пор не может с этим смириться: каждую пятницу и в выходные по ночам он пьяный приходит в подъезд, начинает стучать в дверь своей бывшей. Женщина добавляет, что соседка не всегда дома, однако мужчина все равно стучит и поет серенады.
Участковый инспектор Первомайского РУВД лейтенант милиции Виталий Федоринчик обращает внимание на то, что указанная ситуация затрагивает сразу несколько проблем.
— Громкий и безостановочный стук в чужую дверь, если хозяев заведомо нет дома, может быть расценен как мелкое хулиганство (ст. 19.1 КоАП Республики Беларусь), — уточняет участковый.
Он добавляет, что за умышленные действия, нарушающие спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, предусматривается штраф от 2 до 30 базовых величин, или от 84 до 1260 рублей (по состоянию на 24 февраля 2025 года), или общественные работы, или административный арест.
Федоринчик подчеркивает, что важно помнить и о том, что подъезд является общественным местом. В том случае, если мужчина долго находится под дверью соседки в пьяном состоянии и ведет себя вызывающе, то участковый может привлечь его к административной ответственности, а суд- оштрафовать на 8 базовых величин (336 рублей).
— Ожидать вердикта гражданин может в изоляторе временного содержания, — поясняет участковый инспектор Первомайского РУВД.
Вместе с тем он добавляет, что еще одной проблемой является сталкинг, с которым столкнулась соседка.
— Если девушке не нравится столь назойливое внимание бывшего партнера, то посоветуйте ей не тянуть и обратиться в милицию, — заметил Федоринчик.
Он уточнил, что в милиции с мужчиной проведут профилактическую беседу, однако, есть и другие превентивные меры, которые позволят не допустить перерастания психологического насилия в физическое.
Ранее минчанка пожаловалась мэру Кухареву на шум от аттракционов в парке Горького.
Тем временем мощная вспышка высшего балла случилась на Солнце — что ждать белорусам.
Кроме того, мы собрали, что можно и нельзя делать на Масленицу, которую называют Сырной седмицей.