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Минчанка пожаловалась на бывшего соседки, который поет серенады и стучит в дверь

Милиция отреагировала на бывшего минчанки, который стучит в дверь и поет серенады.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка пожаловалась на бывшего соседки, который поет серенады и стучит в дверь. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».

Минчанка Ангелина, проживающая на проспекте Независимости, рассказала, что ее соседка рассталась с мужчиной, который до сих пор не может с этим смириться: каждую пятницу и в выходные по ночам он пьяный приходит в подъезд, начинает стучать в дверь своей бывшей. Женщина добавляет, что соседка не всегда дома, однако мужчина все равно стучит и поет серенады.

Участковый инспектор Первомайского РУВД лейтенант милиции Виталий Федоринчик обращает внимание на то, что указанная ситуация затрагивает сразу несколько проблем.

— Громкий и безостановочный стук в чужую дверь, если хозяев заведомо нет дома, может быть расценен как мелкое хулиганство (ст. 19.1 КоАП Республики Беларусь), — уточняет участковый.

Он добавляет, что за умышленные действия, нарушающие спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, предусматривается штраф от 2 до 30 базовых величин, или от 84 до 1260 рублей (по состоянию на 24 февраля 2025 года), или общественные работы, или административный арест.

Федоринчик подчеркивает, что важно помнить и о том, что подъезд является общественным местом. В том случае, если мужчина долго находится под дверью соседки в пьяном состоянии и ведет себя вызывающе, то участковый может привлечь его к административной ответственности, а суд- оштрафовать на 8 базовых величин (336 рублей).

— Ожидать вердикта гражданин может в изоляторе временного содержания, — поясняет участковый инспектор Первомайского РУВД.

Вместе с тем он добавляет, что еще одной проблемой является сталкинг, с которым столкнулась соседка.

— Если девушке не нравится столь назойливое внимание бывшего партнера, то посоветуйте ей не тянуть и обратиться в милицию, — заметил Федоринчик.

Он уточнил, что в милиции с мужчиной проведут профилактическую беседу, однако, есть и другие превентивные меры, которые позволят не допустить перерастания психологического насилия в физическое.

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