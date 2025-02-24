Минчанка пожаловалась на бывшего соседки, который поет серенады и стучит в дверь

Минчанка Ангелина, проживающая на проспекте Независимости, рассказала, что ее соседка рассталась с мужчиной, который до сих пор не может с этим смириться: каждую пятницу и в выходные по ночам он пьяный приходит в подъезд, начинает стучать в дверь своей бывшей. Женщина добавляет, что соседка не всегда дома, однако мужчина все равно стучит и поет серенады.