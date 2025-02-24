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На Кумженском мемориале к 9 мая появится Вечный огонь

Юрий Слюсарь обсудил с представителями ветеранских организаций Ростова проект создания Вечного огня на Кумженском мемориале. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Вечный огонь разместят на центральном объекте Кумженского комплекса — монументе «Штурм».

«Диаметр дубового венка поверх пятиконечной звезды будет составлять 3 метра. Это будет самая большая цельноотлитая композиция в Ростовской области. Механизм горения будет оснащен автоматизированной горелкой, чтобы пламя не гасло даже при сильных порывах ветра», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Чтобы организовать Вечный огонь компания «Газпром межрегионгаз» проложит газопровод длиной свыше 900 метров. Также компания будет содержать объект.

Проект Вечного огня хотят завершить к 15 марта, а открыть новый объект на Кумженском мемориале к 9 мая.

Также планируется отремонтировать сам мемориал и территорию перед ним.

Мемориальный комплекс «Кумжа» был создан в 1983 году в память красноармейцах, которые освобождали в Ростов с 1941 по 1943 годы. На этом месте захоронены порядка 700 советских воинов.

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